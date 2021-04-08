Galatasaray yağmur altında çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antrenmanda korona virüs testleri pozitif çıktığı için karantina süreçleri devam eden Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç’ın yanı sıra annesinin vefatı dolayısıyla ülkesi Nijerya’ya giden Henry Onyekuru, hafif sakatlığı bulunan Martin Linnes ile tedavisine devam edilen Kerem Aktürkoğlu yer almadı.Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.