Basketbol camiası Nijeryalı yıldız Michael Ojd’nun ölüm haberiyle sarsıldı. 2 yıldır Sırp ekibinin formasını giyen 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Michael Ojo hayatını kaybetti. Sırp basınında yer alan habere göre, Kızılyıldız ile sözleşmesi sona eren ve herhangi bir takımla anlaşmayan Ojo, Partizan tesislerinde bireysel antrenmanlarını sürdürürken kalp krizi geçirdi. Acilen hastaneye kaldırılan oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Nijeryalı basketbolcu Ojo kalp krizine yenik düştü
GEÇTİĞİMİ SEZON KIZILYILDIZ BASKETBOL TAKIMI'NDA FORMA GİYEN 27 YAŞINDAKİ NİJERYALI OYUNCUSU MİCHAEL OJO, ANTRENMANDA KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ.
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