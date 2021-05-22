Özgür Ekmekçioğlu: "Büyük Altay Süper Lig’i hak eden bir takım"

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Sevinçliyiz, çok mutluyuz. Her şey yeni başlıyor. Önümüzde çok güzel bir 90 dakika daha var. Aynı ciddiyetle hazırlanıp, turu atlayıp, Süper Lig’e çıkmayı kalpten diliyoruz. Büyük Altay Süper Lig’i hak eden bir takım" dedi.Altay, TFF 1. Lig play-off rövanş maçında İstanbulspor’u 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "İki basamaklı bir maç vardı. İlk maçı İzmir’de 3-2 galibiyetle sonuçlandırmıştık. Heyecanlı da bir maç oldu. Daha çok pozisyon bulan taraf olduk. Aslında daha skor da alabilirdik. Ama o şekilde nihayete erdi. İstanbulspor iki penaltıdan golü buldu. Rövanş maçında aynı disiplinle oyunumuzu oynadık. 1-0 skorla galip geldik. Önemli olan burada turu atlayabilmek. Sevinçliyiz, çok mutluyuz. Her şey yeni başlıyor. Önümüzde çok güzel bir 90 dakika daha var. Aynı ciddiyetle hazırlanıp, turu atlayıp, Süper Lig’e çıkmayı kalpten diliyoruz. Tabii bir İzmir takımının daha Süper Lig’de olması İzmir ve Türk futbolu adına da önemli bir değer olur. Büyük Altay Süper Ligi hak eden bir takım. 41 yıl boyunca Süper Lig’de var olmuş, Türkiye’nin Süper Lig’de en çok var olan 8 kulübün bir tanesi. O kültüre aşınayız. Eski günlerimize dönmek istiyoruz. Bütün camiamızla, taraftarlarımıza bunu istiyoruz. İnan hangisi bizim için hayırlısı olacaksa onu görmek isteriz" diye konuştu.