Silivrispor ezdi geçti 7-0

Silivri İBB Müjdat Gürsu Tesisleri’nde oynanan ve doksan dakikası orta dereceli bir mücadeleye sahne olan maçta ev sahibi Silivrispor ilk ve ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan farklı galip ayrıldı. Maça hızlı başlayan Silivrispor zayıf rakibi karşısında üstün bir oyun sahneledi. Teknik patron Ergun Ortakçı’nın talebeleri doksan dakikada boyuncu sahada basmadık yer bırakmadılar. Müsabakanın 16. dakikasında Vahit Yaşar sol kanattan yaptığı topsuz bindirmeyi iyi takip eden Bülent Demir havadan uzun yaptığı ortada topla buluşan Vahit kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı. Müsabakanın 27. dakikasında Beyköy ceza alanı içinde yaşanan karambolde topla son buluşan Engin Gülle plase bir vuruşla durumu 2-0 yapan golünü attı. Müsabakanın 31. dakikasında Yusuf Kerçin sol kanattan aldığı topla ceza alanı içine kadar girdi ve kalecinin uzanamayacağı köşeye topu yolladı ve skoru 3-0 yaptı. Bu golle birlikte müsabakanın ilk yarısı 3-0 Silivrispor’un üstünlüğü ile noktalandı.

İKİNCİ YARIDA FIRTINA ESTİ

İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan Silivrispor 65.dakikada Oğuz Yavuz ile durumu 4-0 yaptı. Maçın 69. dakikasında Engin Gülle kendisinin ikinci takımının ise beşinci golünü kaydetti ve skoru 5-0 yaptı. 72. dakikada Silivrispor bir penaltı atışı kazandı. Kazanılan penaltı atışını Emre Kürküt gole çevirdi ve skoru 6-0 yaptı. Müsabakanın 90+4. dakikasında Erdal Küçükkara ceza alanı içine girdi ve plase bir vuruşla ağları havalandırdı ve maçın skorunu 7-0 olarak tayin etti.