Silivrispor, Kilimli’nin fişini 90+’da çekti 3-1

Kendi saha ve seyircisi önünde mükemmel bir mücadele içinde oynanan ve doksan dakikası insanüstü bir mücadeleye sahne olan maçta ev sahibi Silivrispor doksan artılarda bulduğu gollerle üç puanı hanesine yazdırdı. Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve her iki takımın da maçın hakeminden dert yandığı maçta penaltılar, sarı kartlar ve kırmızı kartında çıktığı maçı Silivri takımı kazandı. Maça ev sahibi Silivrispor hızlı başladı ve daha maçın 3.dakikasında Kilimli defans arkasına atılan topu iyi takip eden Engin Güllü kalecinin de üstünden aşırttığı topla golünü buldu ve maçı 1-0 yaptı. Bu golle birlikte Silivri takımı oyunu daha çok kendi sahasında kabul ederek kontralarla rakip ceza alanına yüklenmeye başladı. Müsabakanın 27.dakikasında Silivri ceza alanı içinde yaşanan karambolde elle müdahale gerekçesiyle hakem penaltı atışına hükmetti. Kilimli adına penaltı atışını Mahmut Dalgıç gole çevirdi ve maçı 1-1’e taşıdı. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya Silivrispor baskılı bir oyun anlayışıyla çıktı. Sağ kanattan, sol kanattan etkili bindirmeler yapan Silivrisporlu oyuncular bir türlü galibiyeti getirecek golü bulmakta zorlandılar. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında iyice yorulan Kilimli defansı hatalar yapmaya başladı. Müsabakanın 90+1.dakikasında Silivrispor penaltı atışı kazandı. Kazanılan penaltı atışını Yusuf Kerçin gole çevirdi ve tribünleri harekete geçirdi 2-1. Bu golün ardından iyice yüklenen Silivrisporlu oyuncular 90+4.dakikada yine Yusuf Kerçin’in sol kanattan yaptığı bindirmede tam çaprazdan mükemmel bir şut çıkardı ve topu adeta iğne deliğinden geçirdi ve skoru 3-1 yaptı. Bu gol sevincinde Silivrisporlu oyuncu Tugay Sözbir kırmızı kart gördü. Müsabaka Silivrispor’un 3-1 galibiyeti ile noktalandı.