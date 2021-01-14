Tahkim Kurulu, Mahmut Recevik ve Enzo Roco’nun cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı idareci Mahmut Recevik’in 45 gün hak mahrumiyeti ve Fatih Karagümrüklü futbolcu Enzo Roco’nun 3 resmi müsabakadan men cezasını onadı.

TFF’nin resmi sitesinden Tahkim Kurulu kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş. ve idarecisi Mahmut Recevik ile ilgili PFDK’nın 07.01.2021 tarihli E.2020-2021/537 K.2020-2021/666 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin idarecisi Mahmut Recevik’in TFF’ye yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 52.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fatih Karagümrük A.Ş.’nin futbolcusu Enzo Pablo Roco Roco ile ilgili PFDK’nın 12.01.2021 tarihli E.2020-2021/555 K.2020-2021/696 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fatih Karagümrük A.Ş.’nin futbolcusu Enzo Pablo Roco Roco’nun rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."