Sultanlar Ligi : Eczacıbaşı Dynavit: 3 - PTT: 0

Geçtiğimiz günlerde FIVB Dünya Kulüpler şampiyonu olan Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi 13. haftasında ve ilk devrenin son karşılaşmasında evinde karşılaştığı PTT’yi 3-0 mağlup etti.

Maç öncesinde PTT kaptanı Merve Tanyel, Eczacıbaşı Dynavit takım kaptanı Tijana Boskovic’e FIVB Dünya Kulüpler şampiyonluğu anısına plaket hediye etti.

Karşılaşmanın ilk seti iki takımın da bulduğu üst üste sayılarla başlarken, Eczacıbaşı, Irına Voronkova ve Alexa Gray’in sayılarıyla geriden gelerek farkı 8 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Setten 25-17 önde ayrılan turuncu beyazlılar 1-0 öne geçti.

İkinci sette de üstünlüğünü koruyan Eczacıbaşı Dynavit, Ankara temsilcisi karşısında setten 25-16 galip ayrıldı. Etkili oyununu sürdüren turuncu beyazlılarda aldığı 3 atak, 2 blok ve 1 servis sayısıyla Kanadalı smaçör Alexa Gray sette ön plana çıktı.

Mücadelenin son setinde Eczacıbaşı, farkı 13 sayıya çıkararak seti 25-12 kazandı. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan turuncu-beyazlılar, ilk devreyi kazanarak kapattı. 11 sayıyla Sinead Jack-Kısal ve Alexa Gray galibiyette önemli pay sahibi olurken, Irina Voronkova kaydettiği 10 sayıyla ön plana çıkan bir diğer isim oldu.

Ferhat Akbaş: "İkinci yarıya iyi bir şekilde geçmek istiyoruz"

Ligin ilk yarısını galibiyetle kapattıkları için mutlu olduklarını söyleyen Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, "Hastalıklar ve yorgunluklara rağmen bugün sahada iyi bir mücadele ortaya koyduk. İlk yarıyı bu güzel galibiyetle kapattığımız için mutluyuz. Şimdi, bir ara vereceğiz. Sporcularımız mental ve fiziksel anlamda dinlenecekler. İkinci yarıya iyi bir şekilde geçmek istiyoruz" dedi.

Ligin ikinci yarısına da iyi başlamak istediklerini söyleyen Yaprak Erkek ise, "Dünya şampiyonluğumuzun ardından evimizde oynadığımız ilk karşılaşmadan da galip gelmek bizim için motive ediciydi. Sezonun ilk devresini galibiyetle kapatmak istiyorduk ve bunu başardığımız için çok mutluyuz. İkinci yarıdan itibaren güçlü bir şekilde her maç dikkatle ilerleyerek kaldığımız yerden kazanmaya devam etmek istiyoruz. Sezon başından bu yana takım olarak çok çalışıyor ve her geçen gün voleybolumuzun üstüne koyuyoruz. Bugünkü galibiyetten ötürü takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Hakemler: Ebru Kaya, Saadettin Kıral

Eczacıbaşı Dynavit: Naz, Gray, Beyza, Voronkova, Yaprak, Jack-Kısal, Simge (L), Elif, Aybüke (L), Defne, Czyrnianska, Stevanovic

PTT: Merve, Mirkovic, Caffery, Savic, Yasemin, Merve, Özlem (L), Hümay, Caric, Özlem, Nehir (L), Elif Su.

Setler: 3-0 (25-17, 25-16, 25-12)

Süre: 85 dakika (27, 22, 21)