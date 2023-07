TBMM 15 Temmuz anıtında tören düzenlendi

TAKİP ET

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık, tanımıyoruz” diyerek her türlü vesayetin karşısında sarsılmaz bir kale gibi duran Sayın Cumhurbaşkanımızın onurlu duruşunu bir kez daha hatırlatıyoruz. FETÖ, PKK, DAEŞ ve diğer terör örgütleri eliyle, Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen odaklara, özgürlüğümüzden; yerli-milli politikalarımızdan, Türkiye Yüzyılı’nda da vazgeçmeyeceğiz demek için buradayız” dedi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, siyasi partilerin temsilcileri, Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve diğer yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin Türkiye’de demokrasiye ve millet iradesine vurulmaya çalışılan prangaların ihanet dolu son halkası olduğunu belirterek, “27 Mayıs askeri darbesiyle başlayan müdahalelerle demokrasimiz, vesayetçilerin hedefi olmuş ve milletin sesi defalarca bastırılmak istenmiştir. Her fırsatta ifade ediyoruz; demokratik bir ortamda darbeye kalkışanlar, milli iradeye karşı olanlardır. O karanlık gece milli iradenin sembolü olan Meclisimiz ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bombalanması milli irade düşmanlığının en açık göstergeleridir. Dolayısıyla, bütün darbeler ve darbeciler tabiatı ereği gayri millidirler. 15 Temmuz’da FETÖ üyelerinin tertip ettiği girişim, milletimizin tanklara, silahlara göğsünü siper etmesiyle engellenmiş ve bir direniş destanına dönüşerek, geçmişteki tüm darbe girişimlerinden ayrılmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, canları pahasına meydanlara akın eden milletimiz, karanlığı vatan sevgisiyle aydınlatmıştır. Milli yürekler, sadece darbeyi püskürtmekle kalmamış, 27 gün boyunca demokrasi nöbetlerini sürdürmüştür. Bu büyük direniş, aslında tüm dünyanın ders çıkarması gereken bir hadisedir. Dünya demokrasi tarihine geçecek kıymette olan bu şanlı direnişe maalesef demokratik dünya yeterince sahip çıkmamıştır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bizler, bir yandan demokrasiye olan güçlü sahiplenmemizi diğer yandan “Türkiye Geçilmez” şuurunu her daim taze tutmak için buradayız. “Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık, tanımıyoruz” diyerek her türlü vesayetin karşısında sarsılmaz bir kale gibi duran Cumhurbaşkanımızın onurlu duruşunu bir kez daha hatırlatıyoruz. FETÖ, PKK, DAEŞ ve diğer terör örgütleri eliyle, Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen odaklara, özgürlüğümüzden; yerli-milli politikalarımızdan, Türkiye Yüzyılı’nda da vazgeçmeyeceğiz demek için buradayız” diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, atılan bombaların Türkiye’nin bağımsızlığına, Türkiye’nin geleceğine atılan bombalar olduğunu söyleyerek, “herke büyük kahramanlık destanının parçası oldular. Ama sonuç itibariyle 15 Temmuz akşamını unutmayacağız ve unutturmayacağız. İçinde nice hikmetlerin, nice derslerin var olduğu büyük direniş, kahramanlık, diğer taratan büyük bit ihanetti” ifadelerini kullandı.