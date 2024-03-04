TETSED'ten örnek bir çalışma: 2024 Stratejik Planı Çalıştayı

Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği (TETSED) tüm derneklere örnek olacak bir çalışmaya imza attı.

TETSED 2024 Stratejik Planı, TETSED Başkanı Vedat Coşkun, Başkan Vekili Serdar Büyükaltınçizme, Başkan Yrd. Berkant Kuru, Başkan Yrd. Ahmet Mert, Sayman Güven Beyaz, Genel Sekreter Turan Fırat, Genel Sekreter Yrd. Aslı Kızıltan, Yönetim Kurulu Mikail Başoğlu, Bülent Işık, Songül Kuruliman, Momentum Creative Proje Yöneticisi Uzman H. Murat Lehimler ile pek çok akademisyenin katkılarıyla hazırlandı. TETSED’in kurumsallaşma süreçleri ve iş planları tanımlandı. TETSED Stratejik Planı, araştırmalar, anketler, ortak akıl ve istişare ile olgunlaştı.

“Stratejik Plan yol haritamızdır”

Stratejik Plan Çalıştayı’nın açılış konuşmasını yapan Başkan Vedat Coşkun, emeği geçen herkese teşekkür etti. Coşkun, “Stratejik Plan Çalıştayı, hem sektörümüz hem de geleceğimiz için çok değerlidir. Planı 3 önemli başlıkta topladık, bu çalışmaların TETSED’in kurumsallaşma çalışmalarını daha ileri bir aşamaya taşıyacağız. Stratejik Plan’ın, mesleki standartlar oluşturmak, devlet nezdinde sektörümüzü temsil etmek, üyelerimiz arasındaki bağı güçlendirmek ve derneğin misyon ve hedeflerine önemli bir katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum. Ayrıca stratejik planın, sektörün sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, TETSED’in hizmet kalitesini dünya standartlarına çıkarmak için de pusula olacaktır” diye konuştu.

“Temsil gücümüzü ve potansiyelimizi harekete geçireceğiz”

Stratejik Plan Çalıştayı’nda söz alan Genel Sekreter Turan Fırat, Başkan Coşkun’a kendilerine tevdi edilen genel sekreterlik görevi için teşekkürlerini sundu. TETSED’in 250 firmayı temsil ettiğini, derneğin temsil gücü ve potansiyeline dikkat çekti. Temsil gücümüzü ve potansiyelimizi harekete geçireceğiz. Stratejik Plan’da yer alan iş başlıklarını ve eylemleri gerçekleştirmek, icraata dönüştürmek için hep birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.

Stratejik Plan’ın son şekli Çalıştay’da verildi

Momentum Creative tarafından hazırlanan Stratejik Plan ve Çalıştay’ın moderasyonu H. Murat Lehimler tarafından yapıldı, Stratejik Plan ayrıntılı olarak TETSED Yönetim Kurulu’na anlatıldı. Çalıştay, ICC İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi, 5 oturumda tamamlandı. 2024 Stratejik Plan, Kurumsallaşma Raporu ve İş Planları tüm detaylarıyla tartışıldı.