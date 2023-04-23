TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Edirnespor: 0
TFF 3. Lig 1. Grup'un 30. haftasında Belediye Derincespor, sahasında Edirnespor ile golsüz berabere kaldı.
TFF 3. Lig 1. Grup’un 30. haftasında Belediye Derincespor, sahasında Edirnespor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Derince Belediyespor
Hakemler: Erdal Yılmaz x, Mürvet Yavuztürk xx, Ogün Keleş xx
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz xx, Muhammet Fatih Yıldırım xx, Bertuğ Başdemir xx, Abdulkerim Canlı xx, Furkan Gedik xx (Okan Baydemir dk. 60 x), İlker Cihan xx, Tayfun Kırca xx, Ahmet Keleş xx, Kubilay Serbest x (Eren Bayraktar dk. 80 ?), Mustafa Demirel x (Mehmet Tosun dk. 36 x), Uğurcan Bekçi x (Uğurcan İkikardeş dk. 60 x)
Edirnespor: Yunus Emre Kırdal xx, İhsan Uğur Göktaş xx, Gencay Erten xx, Engin Berk Nebioğlu xx, Alperen Doğan xx (Erkan Şentürk dk. 80 ?), Enes Subaşı x (Mustafa Can Karagöz dk. 27 xx), İsmail Karakaş xx, Emirhan Tak xx, Ataberk Gök xx, Fırat Aras x (Emre Gürsel Hürcan dk. 61 x), Murat Torun x (Atakan Serin dk. 80 ?)
Sarı kartlar: Abdulkerim Canlı, Muhammet Fatih Yıldırım (Belediye Derincespor), İsmail Karakaş, Alperen Doğan, Erkan Şentürk (Edirnespor)