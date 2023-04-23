Faciadan dönüldü, otobüs durağına çarpmasına ramak kaldı: 3 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Oto Sanayi Sitesi karşısında D-100 karayolunda hızlı olduğu iddia edilen otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına yakın bir noktada önce üst geçit merdivenlerine ardından da kaldırıma çarptı. Araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Gebze Oto Sanayi Sitesi mevkiinde D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100’de seyreden E.M. idaresindeki 06 DPK 179 plakalı otomobil, Gebze Ahmet Yasin Başkaya üstgeçidinin bulunduğu mevkide yan yola girdi. Hızlı araç kullandığı iddia edilen E.M. yan yolda bulunan otobüs durağına yakın bir noktada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, E.M’nin kontrolünden çıkarak önce üstgeçit merdivenlerine ardından da kaldırıma çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle karşı kaldırıma savruldu. Sürücü E.M. ve yanında yolcu konumunda bulunan B.U. ve E.D yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Gebze Medikal Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü E.M’nin durumun ağır olduğu, B.U ve E.D’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya şahit olan H.B., “Araç süratliydi. Durağa yanaşmaya çalıştı. Önce üst geçidin merdivenlerine çarptı ardından savruldu orta kaldırıma çarptı. Hafif bir sürati vardı arabanın 3 tane yaralı genç vardı” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.