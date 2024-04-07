Yaralı şahine jandarmadan şefkat eli
Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan şahin tedavi altına alındı.
Edirne’nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan şahin tedavi altına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye faaliyeti esnasında İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu köyü kırsalında yaralı bir şahin buldu. Yapılan ilk kontrolde kanadının kırık olduğu tespit edilen şahin, tedavisi için Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.