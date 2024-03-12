Yenimahalle gürültü kirliliği ve rahatsızlıktan kurtuldu

Ayvalık’ta kent merkezinde kalan, çam ağaçlarıyla kaplı, yeşil dokusuyla cazibe merkezi olmaya aday Yenimahalle’de uzun yıllardır hizmet veren Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesi yeni inşa edilen Kademe Binası’na taşındı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, temizlik işleri şantiyesinin; çöp kamyonlarının park ettiği, çevreye verdiği rahatsızlık ve gürültü kirliliğiyle yıllardır şikayet konusu olan yerin yıkımını kendi gerçekleştirdi.

Şantiyenin yeni hizmet binasına taşınmasıyla birlikte, boşalan alana, vatandaşların istekleri doğrultusunda taziye evi, kreş ve anaokulu gibi bölgenin acil ihtiyaçlarına cevap verecek hizmet odakları tesislerin yapılacağının müjdesini veren Başkan Mesut Ergin Mahalle için 3 temel konu bizim için büyük önem taşıyor dedi.

Başkan Mesut Ergin yüzlerce kişinin katıldığı mahalle buluşmasında yaptığı açıklamalarda; mahallenin kalbi burada atacak. İstihdam kaynakları burada olacak. Kooperatif Mutfağı’nda kadınlar üretime katılıp aile bütçesine katkı sağlayacak. Günlük kazançları aile ekonomisi için önemli bir kazanç olacak. Çocukları da unutmadık. Bu yaşam merkezinde çocuklar cıvıl cıvıl bir ortam oluşturacak. Eğitim konusunda desteği buradan sağlayacak” açıklamalarında bulundu.

Başkan Mesut Ergin, “Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün taşınan yerde yani yeni kademe binasında destek ve kademe hizmetleriyle birlikte artık daha kullanışlı ve koordineli olarak çalışmalar sürdürülecek. Destek hizmetleri bünyesindeki ahşap, metal ve tüm atölyeler ile kademe hizmetlerine bağlı tüm araç filosu bir arada toplandı, hizmetler daha organize bir şekilde yürütülecek” dedi.