'Karın germe kilo verme operasyonu değil'

Çoğu kişi aşırı kiloyla mücadele sonrası kilo kaybı nedeniyle ya da hamilelik sonrasında oluşan deri sarkmalarıyla uğraşırken, bu anlamda karın germe operasyonları merak ediliyor. Fakat bu operasyonlar genelde kilo verme ameliyatları olarak görülebiliyor. Oysa bu cerrahiler kilo vermek için değil sarkmanın toparlanması için kullanılıyor. Medicana Sağlık Grubu Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü uzmanlarından Prof. Dr. Necmettin Kutlu, karın germe operasyonları hakkında bilgi verdi.

Karın germenin aşırı kilo ile mücadele sonrası kilo kaybından dolayı yaşanan deri sarkmaları ya da hamilelik dönemlerinden sonra oluşan sarkmalara karşı uygulanan estetik operasyonlar olduğunu söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü uzmanlarından Prof. Dr. Necmettin Kutlu, “Bu operasyon hastanın orta ve alt karın bölgesinden fazla deri dokusu ile beraber yağ dokularının da alınarak karın duvarında bulunan kaslarının sıkı ve gergin yapısının sağlamak için uygulanmaktadır. Sarkma sorunları çoklu gebelik yöntemlerinde görülmesinin yanında bazı durumlarda normal kilolu kişilerde de genetik sorunlardan dolayı görülebilmektedir. Yapılacak operasyonlar ile karın bölgesinde oluşan bütün sarkmalara karşı bu ameliyat uygulanabilir” dedi.

Sigaranın bırakılması önemli

Operasyondan sonra gebe kalmayı düşünen anne adayları için gebelikten sonra karın germe estetiği yapılması tavsiye edildiğini ifade eden Prof. Dr. Kutlu, “Operasyonda bilinmesi gereken konuların başında sigara fonksiyonu işin içine girmektedir. Operasyondan sonra sağlıklı iyileşme ve istenilen sonucun alınabilmesi için kesinlikle sigaranın bırakılması gerekmektedir. Sigaranın en büyük zararları arasında damar daraltması olmasından dolayı iyileşme sürecini yavaş ve sıkıntılı bir hale dönüştürmektedir” diye konuştu.

Kilo verdiren değil sarkmaları toparlayan cerrahi

Öncelikle karın germenin kilo verme ameliyatı olmadığının bilinmesi gerektiğine değinen Prof. Dr. Kutlu, bu cerrahinin tamamen deri sarkmalarına karşı uygulandığını dile getirdi. Prof. Dr. Kutlu, cerrahiye uygun hasta grubunu ise şöyle sıraladı:

“Karın germe her hastaya uygulanmaz. İlk olarak egzersiz ve spor aktivitelerine rağmen karın bölgesindeki yağlardan kurtulamamış kişiler bu operasyona uygundur. Çünkü bazı durumlarda basit spor aktiviteleri ile sarkık karın düzeltilebilmektedir. Ameliyat sonrası dönemde gebe kalmayı düşünmeyen kişiler için uygundur. Operasyondan sonra en az 12-14 ay gebe kalınmaması gerekmektedir. Kan sulandırıcı özelliği olan ilaçları olan hastaların 10-15 gün öncesinde başka sağlık sorunu oluşturmayacak şekilde bırakabilecek kişilerin bu operasyonu yaptırması gerekir. Ayrıca kişilerin ameliyattan sonra en az 10-12 hafta sigarayı bırakabilecek yapıda olması önem taşır. Bunun yanında operasyon sonrasında antibiyotik tedavisi verildiği için bu tür ilaçlara karşı duyarlılığı olmayanların karın germe operasyonuna uygun olduğu söyleyebilir” şeklinde konuştu.

Cerrahın önerilerine uyulmalıdır

Karın germenin de kendine göre riskleri bulunduğuna değinen Prof. Dr. Necmettin Kutlu, “Cerrahi bir operasyon olmasından dolayı her operasyon bulunan kanama, enfeksiyon, ve kan toplaması gibi sorunlar nadir olsa da görülebilmektedir. Bu tür sorunlar ile karşılaşmamak için doktorun vereceği reçete ilaçlarına ve fiziksel hareketlere titizlik gösterilmesi önemli konuların başında bulunmaktadır. Özellikle ilaçların alınma saatlerinin aksatılmadan yapılması gerekmektedir. Karın germe operasyonu sonrası hastalar 2-3 gün süre ile hastane de kalabilmektedir. Operasyon sonrası 18-20 gün içinde hasta normal yaşamına dönebildiği gibi operasyondan sonra 5-6 gün içinde de hafif aktiviteler yapacak duruma gelebilmektedir. Hastalar mide germe operasyonu tamamladıktan 45-60 gün sonra spor yapabilecek durumu da gelebilmektedir. Ayrıca hekimin belirttiği dönemlerde de mutlaka kontrole gidilmesi önem taşımaktadır” dedi.