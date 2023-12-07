Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbilerinin en deneyimlisi Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş'a karşı oynadığı 7 maçla siyah-beyazlılara karşı derbilerde takımın en deneyimli ismi konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbilerinin en deneyimlisi Ferdi Kadıoğlu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş’a karşı oynadığı 7 maçla siyah-beyazlılara karşı derbilerde takımın en deneyimli ismi konumunda bulunuyor.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Dolmabahçe’de kozlarını paylaşacak. Bu önemli mücadelede sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, siyah-beyazlılara karşı derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak ön plana çıkıyor. 2018 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan milli futbolcu, bugüne kadar tamamı Süper Lig olmak üzere 7 kez Beşiktaş müsabakasında görev aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Ferdi Kadıoğlu’nun oynadığı Beşiktaş derbilerinde Fenerbahçe, sahadan 1 kez galip ayrılırken, 3’er defa da beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 13’ü Süper Lig, 7’si Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 20 müsabakada görev aldı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.