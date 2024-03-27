117 projeye onay

Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin başvuru yaptığı 2209-A Öğrencileri Araştırma Projelerinin 75’i desteklenmeye layık bulundu. 2023 yılında 117 projesi kabul edildi

Balıkesir Üniversitesi akademik birimlerinden; Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Altınoluk Meslek Yüksekokulu, İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Savaştepe Meslek Yüksekokulu ve Ayvalık Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından sunulan toplam 139 projenin 75’i desteklenmeye hak kazandı.

2023 yılı 1. döneminde de 41 projesi kabul edilen BAÜN’ün 2023 yılında toplam kabul edilen proje sayısı 117’e ulaştı. Böylece 2022 yılında kabul edilen 17 projeye oranla 2023 yılında kabul edilen 117 proje ile yüzde 688’lik bir artış kaydedildi.

Türkiye Genelinde 35. Sırada Yer Aldı

Balıkesir Üniversitesi proje başvurusu yapan 209 üniversite arasında, kabul edilen 117 projesi ile 35. sırada yer aldı. Benzer başarı, fakülte ve meslek yüksekokulları arasındaki sıralamalarda da elde edildi. Fen-Edebiyat Fakültesi 23 proje ile 16. sırada yer alırken, Sağlık Bilimleri Fakültesi de 30. oldu. Ayrıca Balıkesir Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarının kabul edilen proje sayılarında da bu yıl dikkate değer bir artış görüldü. BAÜN Meslek Yüksekokulları, Türkiye’deki tüm meslek yüksekokulları arasında çıkarttığı proje sayısı bakımından 11. sırada yer aldı. Meslek Yüksekokulları içerisinde Altınoluk Meslek Yüksekokulu ise kabul edilen 8 projesi ile Türkiye genelinde 17. sırada yer aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, öğrencileri ve akademisyenleri tebrik ederken; “Balıkesir Üniversitesi olarak sosyal ve kültürel alanda şu anda gözle görülür bir ilerlememiz var. Akademik alanda da öğrenci projeleri ve öğretim üyelerinin projeleri ile ciddi bir ilerleme kaydediyoruz” şeklinde konuştu.