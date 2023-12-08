400 fotoğraf tutkunun katıldığı yarışmada kazanan belli oldu

Başiskele’nin doğal, tarihi, kültürel ve sosyal zenginliklerini yansıtacak fotoğrafların değerlendirileceği "4 Mevsim Güzel Başiskele" konulu fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle ulusal bazda düzenlenen "4 Mevsim Güzel Başiskele" temalı Başiskele 7. Geleneksel Fotoğraf Yarışması’na ülke genelinden amatör ve profesyonel fotoğrafçılar yoğun ilgi gösterdi. Başiskele’nin doğal güzelliklerini, kent yaşamını, tarihi dokusunu kendi bakış açılarından objektiflerine yansıtan 117 fotoğraf tutkunu, kıyasıya yarıştı. Yaklaşık bir yıl süren fotoğraf yarışmasına 400 fotoğraf gönderildi. İlk turda şartnameye uyan 396 fotoğraf çevrimiçi olarak jürinin değerlendirilmesine sunuldu. Finale kalan 40 eserden oy birliğiyle ayrılan 11 eser arasından puanlama neticesinde ilk 3 ödülü ve mansiyon ödülleri puanlanarak seçildi. Kalan diğer 34 eser sergileme ödülü almaya hak kazandı.

Dereceye girenlere ödül verildi

Birincilik ödülünü Başiskele’nin ilk halk kütüphanesi Kitaphane fotoğrafı oldu. "Kütüphane31" adlı fotoğrafı ile Gürsel Egemen Ergin yarışmanın birincisi olurken, "Köprü" fotoğrafı ile Şerife Keser Halıcı ikinci, "Servetiye Köprüsü" fotoğrafı ile İsmail Balcı üçüncü oldu. Yarışmada birinci seçilen fotoğraf sahibine 10 bin TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye ise 4 bin TL verildi. Yarışmada Ahmet Öner "Sahil" fotoğrafı, Hasan Zer "Balıkçı" fotoğrafı ve Taner Ragıpoğlu "Sisler Vadisi" fotoğrafı ile bin 500 TL değerinde mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Yarışmada seçici kurul, 34 güzel fotoğrafı da sergilemek için seçti. Sergileme için seçilen her bir eser için 300 TL verecek olan Başiskele Belediyesi, ödül töreni ve sergi tarihini yakın zamanda eser sahiplerine ve kamuoyuna duyuracak.