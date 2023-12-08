Çocuklar interaktif yöntemle sıfır atığı öğreniyor

Kocaeli’de çevre bilincinin oluşmasını sağlamak, bilinçli tüketici bireylerin yetişmesi amacıyla okullarda interaktif yöntemle sıfır atık farkındalık çalışması yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık hedefi doğrultusunda çevre bilincinin oluşmasını sağlamak, çevreye dönük yeni davranış biçimi oluşturmayı ve bilinçli tüketici olmaları yönünde olanak sağlamayı, düşünen, sorgulayan, aynı zamanda çevrenin iyileştirilmesi için fiilen çaba sarf eden toplum oluşturmak adına çalışmalar yürütüyor. Sıfır atık projesinde örnek ve koordineli çalışmalar yürüten büyükşehir, eğitim çalışmalarına da kattığı yeniliklerle devam ediyor. Büyükşehir belediyesi önderliğinde okullarda interaktif yöntemle sıfır atık farkındalık çalışması yapılıyor. Sıfır Atık konusunda farkındalığın ve duyarlılığın arttırılması maksadıyla Kocaeli Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürlüğü tarafından okullarda İnteraktif Yöntemle Sıfır Atık Farkındalık Çalışması gerçekleştiriliyor. İnteraktif yöntemle yapılan farkındalık çalışması bir ders saati sürüyor ve ısınma, hazırlık, canlandırma, değerlendirme şeklinde dört kısımdan oluşuyor. Oynanan oyunlarla sıfır atıkta 5R kuralı (önle, azalt, yeniden kullan, geri dönüştür, geri kazan), atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri kazanımı, bertarafı, elde edilen kazanımlar gibi konular ele alınıyor. Böylece öğrencilerde sıfır atık bilincinin eğlenerek oluşturulması hedefleniyor.

İlk olarak Gölcük ilçesinde başlatılan bu çalışmayla, tüm ilkokullarda yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye ulaşıldı.