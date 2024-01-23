Aday belirlemede temayül yoklaması, anketler ve geçmiş seçim sonuçlarını bir arada ele alan komisyonlar, bu çerçevede Balıkesir AK Parti Teşkilat Başkanlığı ve ilgili ilin koordinatör milletvekilinin sunacağı raporlarla, açıklanmayan tüm il ve ilçelerin adaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. AK Parti Balıkesir Koordinatörü, Denizli Milletvekili Şahin Tin; "AK Parti’de yerel seçim çalışmalarında aday belirleme sürecinde sona gelindi" dedi.

Balıkesir’de Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın adaylığının açıklanmasının ardından gözler ilçe belediyelerine çevrildi. 20 ilçenin tamamını AK Parti Belediyesi yapmak isteyen kadrolar gözle görünür bir performans sergiliyor. Koordinatör Şahin Tin, Balıkesir’de yaptığı temaslarda İlçe Başkanlarının ilçeleriyle ilgili sorunlarını dinleyerek, görüş ve önerilerini raporladı. Tin’in İlçe Başkanlarına yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinin adaylardan çok kendi geleceğimizin seçimi olduğuna dikkat çekti.

AK Parti Balıkesir Koordinatörü, Denizli Milletvekili Şahin Tin, yerel seçimler öncesi aday belirleme çalışmalarında Balıkesir ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda İl Başkanı Mehmet Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı Tunahan Palaz ve İlçe Başkanları hazır bulundu.

Çalışmalara rehavete kapılmadan, hız kesmeden devam etmek gerektiğini belirten Koordinatör Tin, ilçe başkanlarının aktif bir seçim kampanyası yürütmek için seçime hazır olduğundan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Koordinatör Şahin Tin, ilçe başkanlarına hitaben konuşmasında “İstanbul ve Ankara’da AK Parti Belediyeciliğine olan hasretin 31 Martta sona ereceğini ve bu hasretin acısını 5 sene yaşayan seçmenin hizmet hakettiği kadar Balıkesir’in 20 ilçesinin de; üreten, hizmet eden kültürel ve sosyal yaşama etki eden projeler üreten AK Parti Belediyeciliğine ihtiyacı var. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Bizler bu seçimlere kararlılıkla hazırlanıyoruz. Teşkilatlarımız birlik ve beraberlikten ödün vermeden bu uyum içerisinde çalışıyor. Belediyelerimizin gayretli çalışmaları ve projelerinin etkisi bir şekilde ortaya çıkıyor. 20 ilçemizin 20’sini de AK Parti’ye kavuşturup 31 Martta demokrasi şölenimizi hep beraber kutlayacağız” dedi.

Milletvekili ve Koordinatör Şahin Tin İlçe Başkanları toplantısının ardından göreve yeni atanan İl Başkanı Mehmet Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Kadın Kolları Başkanı Tunahan Palaz, Önceki Dönem İl Başkanı Ekrem Başaran ve çiçeği burnunda İl yönetimiyle bir araya geldi.