Alibeyspor son anda üç puana ulaştı 2-1

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve baştan sona mükemmel bir oyuncu performansının sahnelendiği maçta son gülen Alibeyspor oldu. Her iki takımında mutlak üç puan parolasıyla çıktığı maçta tamamen genç bir takımla sahada olan Alibeyspor usta ayakların buluştuğu Gazitepespor karşısında maçın son bölümlerinde birbiri ardına bulduğu gollerle 2-1 kazanmasını bildi. Müsabakanın 18. dakikasında kalesinde golü gören Alibey takımı müsabakanın 70. dakikasına kadar golü kovaladı. İlk yarıda fırtına gibi esen Gazitepespor takımı ikinci yarı kondisyonunun yetersizliğinin kurbanı oldu. Maçın 70. dakikasında Eren durumu 1-1’e taşıdı. Müsabakanın 78.dakikasında yine altyapı oyuncusu Yakup durumu 2-1 yaptı. Müsabaka bu skorla tamamlandı ve Alibeysporlu gençler üç puanın sahibi oldular.