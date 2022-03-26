Alipaşaspor'dan mükemmel başlangıç 3-0

Uzun yıllar liglerden ayrı kalan ve yeniden Yadigar Ural ile geri dönme kararı alan Alipaşaspor ligin ilk maçında komşusu Sayalarspor ile yaptığı müsabakayı 3-0 kazandı. Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası gayet güzel bir mücadeleye sahne olan maçta goller ise 62. dakikada Hayrettin, 70. dakikada Kadir ve 73. dakikada Okan kaydetti.