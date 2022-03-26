Alipaşaspor'dan mükemmel başlangıç 3-0
TFF İstanbul 2. Amatör Küme 1. Grupta iki Silivri takımının karşılaşmasında Alipaşaspor, Sayalarspor'u 3-0 yenerek lige güzel bir başlangıç yaptı.
- 26.03.2022 18:22
- Güncelleme: 26.03.2022 18:22
Uzun yıllar liglerden ayrı kalan ve yeniden Yadigar Ural ile geri dönme kararı alan Alipaşaspor ligin ilk maçında komşusu Sayalarspor ile yaptığı müsabakayı 3-0 kazandı. Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası gayet güzel bir mücadeleye sahne olan maçta goller ise 62. dakikada Hayrettin, 70. dakikada Kadir ve 73. dakikada Okan kaydetti.
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