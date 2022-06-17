Alparslan Doğan'ın Silivri ziyareti

İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Alparslan Doğan, Silivri'de temaslarda bulundu.

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  • 17.06.2022 11:39
  • Güncelleme: 17.06.2022 13:16
Alparslan Doğan'ın Silivri ziyareti
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan, Silivri’yi ziyaret etti.

Beraberinde il yöneticileriyle birlikte gelen Doğan’ı Silivrili olan İl Başkan Yardımcısı Erhan Özkök ve Silivri İlçe Başkanı Özgür Bedel ile ülkücü gençler karşıladı.

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Silivri’de protokol ziyaretlerinde bulunan Doğan ve beraberindekiler sırasıyla İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim ve MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın’ı ziyaret etti.

Doğan ve beraberindekiler Şehit Emre Sarıtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi ve TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni de ziyaret ettikten sonra Ülkü Ocakları Silivri İlçe İlçe Başkanlığı’nda gençlerle bir araya geldi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın projesi olan Permakültür (Evlerin ve işyerlerinin balkonlarında tarımsal gıda ürünlerini yetiştirme) Projesi’nin uygulanması konusundaki başarısından dolayı ocak yöneticilerini ve Silivrili gençleri tebrik eden Doğan, Silivri Ülkü Ocakları balkonunda bulunan örnek fideleri suladı.

Silivrili yerel medya mensuplarıyla da tanışarak sohbet eden Alparslan Doğan ve ocak yöneticileri daha sonra Silivri’den ayrıldı.

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Yusuf Eker
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