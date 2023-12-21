Ankara'da 2 bin 195 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Ankara'da Evren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda 2 bin 195 adet uyuşturucu hap ve 28 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ankara’da Evren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda 2 bin 195 adet uyuşturucu hap ve 28 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ankara’nın Evren ilçesinde kaymakam Bekir Kınacı başkanlığında ilçe Asayiş ve Güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda ilçede huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla yürütülen operasyonda tespit edilen 3 şüpheli şahsa yakın takip yapıldı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 2 bin 195 adet uyuşturucu hap ve 38 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.