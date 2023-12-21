Özbek bankasından Türkiye'de model incelemesi

Özbekistan’ın en büyük bankaları arasında yer alan Agrobank heyeti, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti.

Özbekistan’ın en büyük bankaları arasında yer alan Agrobank, KOBİ’leri ve istihdamı desteklemek için Türkiye modelini incelemek amacıyla gerçekleştirdiği program çerçevesinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Özbekistan ekonomisi hakkında bilgi veren Agrobank Baş Analitik Başkanı Abdurrahman Sherov, hızlı nüfus artışı yaşanan ülkede yıllık 700-800 bin gence istihdam alanı oluşturmak gerektiğini söyledi. Sherov, “Yeni işyerleri yani istihdam alanı oluşturmak için banka olarak neler yapabileceğimizi belirleyebilmek için Türkiye’de incelemelerde bulunmaya geldik” dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in Türkiye’ye gelerek Türkiye modelini incelemeleri ve ülkelerindeki KOBİ’lerin gelişimini ve istihdamın artışını destekleyecek bir model uygulamaları konusunda talimat verdiğini bildiren Sherov, “Ülkemizde gençlerimizin yüzde 30’u üniversitede, kalanı da meslek lisesinde eğitim görüyor. Ülkemizdeki KOBİ sayısı 1 milyonda fazla. Gençlerimize yeni iş alanları açmak için yeni işletmelerin açılışını desteklememiz gerekiyor. Amacımız, yapacağımız bu çalışmalarla gençlerimize iş bulmak. Gençlerimizin yurtdışına çıkmasını önlemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

ATO Başkanı Baran ise yaptığı konuşmada, ATO üyelerinin iş hacimlerini geliştirmek, finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve istihdamı artırmak amacıyla faaliyetler yürüttüklerini anlattı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde birçok kez nefes kredisi adı altında finansman çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydeden Baran, “Kamu bankaları ve dâhil olmak isteyen özel bankalarla gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarda, belli süre ödemesiz, geri kalan sürede de taksitli ödenebilecek, piyasa faizlerinin altında faizle ve Kredi Garanti Fonu kefaletiyle üyelerimize finansman desteği sağladık. Bu desteklerle, üyelerimizin pandemi günleri dâhil olmak üzere ihtiyaçları olduğu dönemlerde yanlarında olarak, süreci en az hasarla atlatmalarını sağladık” ifadelerine yer verdi.

Baran, Agrobank’ın Türkiye’de iyi uygulama örneklerini göreceğini belirterek, Ankara Ticaret Odası olarak da her zaman deneyim paylaşımında bulunabileceklerini ifade etti.