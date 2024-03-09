Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis, şehrin yüksek kesimlerinde gece boyu etkili oldu.

Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis, şehrin yüksek kesimlerinde gece boyu etkili oldu.

Ankara’da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde gece boyu etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışı ile birlikte sis de etkili olurken, bazı yerlerde görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyu yolların kapanmaması için çalışmalar yaptı. Kar yağışı sabahın ilk ışıklarında durdu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının gün içerisinde zaman zaman etkili olması bekleniyor.

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