Verimli klima kullanımı için dikkat edilmesi gerekenler

Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların beklendiği yaz ayları yaklaşırken, bazı tüketicilerin gündeminde mevcut klimalarının bakımı, bazılarının gündeminde ise klima satın alma var. Her iki konuda da dikkat edilmesi gereken pek çok unsur söz konusu. Baymak Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Betül Başkır, “Düzenli bakım ve temizliği yapılmayan klimaların arıza yapma olasılığı artıyor, ısıtma-soğutma kapasiteleri düşüyor, kullanım ömrü azalıyor ve daha fazla enerji tüketiyor. Yeni alınacak klimalarda ise öncelikle enerji tüketimi en az seviyede olan A+, A++ ve A+++ enerji sınıfına sahip cihazların tercih edilmesi gerekiyor. Böylece enerjiden tasarruf edebilir ve devamında elektrik faturalarını düşürebilirsiniz” dedi.