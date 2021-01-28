15 Türk mürettebatı kaçıran korsanlar ile iletişim kuruldu

Liberya bayraklı M/V Mozart adlı gemi, Batı Afrika kıyılarındaki Gine Körfezi’nde korsan saldırısına uğramıştı. Saldırıda 15 Türk mürettebatı kaçıran korsanlar ile denizcilik şirketi arasında irtibat kuruldu. Alınan bilgilere göre 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu öğrenildi.Liberya bayraklı M/V Mozart adlı gemi, Batı Afrika kıyılarındaki Gine Körfezi’nde geçtiğimiz günlerde deniz haydutları tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda gemi personellerinden bir kişiyi öldüren korsanlar, 15 Türk mürettebatı da kaçırdı. Gemiye saldırı düzenleyerek 15 mürettebatı kaçıran korsanlar, denizcilik şirketi Boden Denizcilik ile irtibat kurdu. Alınan bilgilere göre kaçırılan 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu öğrenildi.