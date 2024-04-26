Edirne'de aranan 144 şüpheli yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan arama kaydı bulunan 144 şüpheli yakalandı.

Edirne'de aranan 144 şüpheli yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan arama kaydı bulunan 144 şüpheli yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda haklarında arama kararı bulunan 144 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 144 şüpheli gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi.

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