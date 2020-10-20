İstanbul’da 16 ve 17 Ekim tarihlerini kapsayan iki günlük denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen toplam 259 kişinin ehliyetine el konuldu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanılmaya başlanıldığı da belirtildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 16 ve 17 Ekim tarihleri arasında yüzlerce araç sürücüsüne alkol denetimi yapıldı. Kentin farklı güzergahlarında yapılan denetimlerde 0,50 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edilen 259 sürücünün ehliyetine el konuldu. İlk defa alkollü yakalanan sürücülerin ehliyetlerine 6 aylığına, ikinci kez yakalananlarınkine 2 yıllığına, üçüncü kez yakalananların ise 5 yıllığına el konulduğu duyuruldu.

İlk kez teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri Kullanıldı

Alkollü sürücülere uygulanan cezai işlemler hakkında yapılan duyuruda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanılmaya başlanıldığı da belirtildi. Açıklanan tarihlerde yapılan denetimlerde uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan 8 sürücünün test sonucunun ise pozitif çıktığı belirtildi. Bu sürücülerin savcılık talimatıyla alınan kan veya idrar numuneleri sonucuna göre sürücü belgelerinin 5 yıl süre ile geçici olarak geri alındığı ve söz konusu sürücülerin her birine 6 bin 333 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020, 15:47