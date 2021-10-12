3 yaşındaki kızın yaralandığı kreş kazasına beraat

Kreşte uyku saatinde görevli öğretmenin arkası dönük sırada çarpışan iki çocuktan 3 yaşındaki kız yaralandı. Kreş sahibi ile öğretmen hakkında ‘Yaralama’ suçundan dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi’nin sanıkların beraatine yönelik kararını Yargıtay da onadı.

Çalıştıkları için 3 yaşındaki kızlarını kreşe veren anne baba hayatının şokunu yaşadı. Kreşteki görünmez kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk, hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi. Anne babanın şikayeti üzerine özel kreş sahibi ile öğretmen hakkında ‘Taksirle yaralama’ suçundan Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme. Her iki sanığın da beraatine hükmetti. Kararı davalı velilerin temyiz etmesiyle devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi gidi.

Emsal nitelikteki kararda şöyle denildi: “Kreşte öğrenci olarak bulunan katılanın 3 yaşındaki kızının olay günü öğretmenin uyku saati olması sebebiyle yatakları düzeltmek üzere arkası dönük olduğu bir sırada kendisiyle aynı yaşta başka bir öğrenci ile çarpışması sonucu düşerek basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı ortadadır. Olayda sanıkların gerçekleşen kazayı önlemek adına alabilecekleri tedbir bulunmadığından kendilerine atfı kabil kusur bulunmadığı anlaşılmıştır. Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suç açısından sanıkların taksirinin bulunmadığı gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılanın herhangi bir nedene dayanmayan temyiz itirazının reddiyle, beraate ilişkin hükümlerin isteme uygun olarak onanmasına oy birliği karar verildi.”