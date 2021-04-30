6 lira için 77 yaşındaki kadını öldüren 3 sanık hakkında savcılık mütalaasını açıkladı

Bakırköy’de 77 yaşındaki kadını 6 liralık döner borcu için öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanıklar hakkında savcılık mütalaasını açıkladı. Savcı, motor kurye hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isterken, tutuksuz 2 sanığın beraatını talep etti.

Bakırköy’de kendisine 6 lira döner borcu olduğu gerekçesiyle 77 yaşındaki Meral Ahmetoğlu’nu iple boğarak öldürüp ardından da değerli eşyalarını çalan motor kurye Recep Yaz ve tutuksuz sanıklar Mertcan ve Uğurcan Macit kardeşler hakkında savcılık mütalaasını açıkladı. Tutuklu sanık Recep Yaz hakkında ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘nitelikli yağma’ suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteyen savcılık, diğer 2 sanığın ise beraatını talep etti.

Mütalaada kurye olarak çalışan sanık Recep Yaz’ın yalnız yaşadığını bildiği maktul Meral Ahmetoğlu’nun evine geceleyin giderek yaşlı kadını iple boğarak öldürdüğü, evde bulunan maktule ait 1 adet telefon, 2 adet yüzük ve 2 adet banka kartını alarak evden çıktığı belirtildi. Savcı, sanık Recep Yaz’ın ‘suçunu gizlemek veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürme’ ve ‘gece vakti konutta yağma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Savcı mütalaasında tutuksuz sanıklar Uğurcan Macit ve Mertcan Macit’in suça katılmadıkları anlaşıldığından beraatları istenirken, Uğurcan Macit’in yağma konusu olan eşyaları sanık Recep Yaz’dan alması nedeniyle hakkında ‘suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi’ suçundan işlem yapılması için suç duyurusunda bulunulması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma oluşturmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.