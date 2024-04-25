Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil otoyolda duran tıra çarptı: 2 yaralı

Arnavutköy’de kontrolden çıkan otomobil, otoyol kenarında duran tıra çarptı. Kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kübra K. isimli sağlık personelinin kontrolündeki 34 LR 0155 plakalı otomobil, iddiaya göre Arnavutköy Devlet Hastanesi sapağına geldiği esnada kontrolünden çıkarak savruldu. Savrulan otomobil otoyol kenarında yük indirme sırası için duraksayan 47 DA 839 plakalı tıra çarptı. Feci kaza sonucunda araçta bulunan sağlık personeli ve 4 yaşındaki oğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan anne ve çocuk Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma başlatırken yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.