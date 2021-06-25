ABD savaş gemisi boğazdan geçti

ABD Deniz Kuvvetlerine USS Laboon adlı savaş gemisi 14 gün sonra tekrar boğazdan geçiş yaptı.Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetlerine ait 58 borda numaralı USS Laboon, 11 Haziran tarihinde akşam saatlerinde boğazdan geçerek Karadeniz’e doğru gitmişti. Aynı gemi, 14 gün sonra tekrar İstanbul Boğazında görüldü. Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na doğru geri dönüş yapan 58 numaralı USS Laboon’a Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri de eşlik etti. Marmara açıklarında ilerleyen geminin güzergahına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.