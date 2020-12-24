Adil Öksüz’ü saklayanların yargılandığı davanın görülmesine devam edildi

Akıncı Hava Üssü’nde 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni yöneten Adil Öksüz’ün İstanbul’da saklanmasına yardım edenlerin yargılandığı dava sanık savunmalarıyla devam etti. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ü İstanbul’da saklayanlara yönelik açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Adil Öksüz’ün kayınbiraderi sanık Ali Sami Yıldırım ile sanık Alper Karabulut ve Zafer Çay Silivri Cezaevi’nden SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

Savunma yapan tutuklu sanık Yıldırım, örgüt üyeliği nedeniyle başka bir mahkemeden zaten ceza aldığını söyledi. Yıldırım “Bu cezam da Yargıtay tarafından onandı. Tek kişilik hücrede aylardır ceza çekiyorum. Benim Adil Öksüz ile olan ilişkim yalnızca akrabalık ve komşuluk ilişkisidir. Kanun dışı faaliyetim yoktur. Adil Öksüz’ü mahkeme serbest bıraktı. Onlar bırakmasaydı ben burada olmayacaktım. Keşke yakalansaydı da böyle şeyler yaşanmasaydı” dedi.

Sanık savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti firari sanık Cihat Yıldız hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme sanıklardan Alper Karabulut ve Zafer Çay’ın ek savunmalarının bir sonraki celse alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Geçmişi

İstanbul 36 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım ile Zafer Çay, Alper Karabulut, Rüştü Karakaya tutuklu, Cihat Yıldız ise firari sanık olarak yargılanıyor. Sanıklar hakkında düzenlenen iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.