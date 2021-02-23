AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e sosyal medya paylaşımında hakaret ettiği gerekçesiyle şüpheli Mert Yaşar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında dün gece Eyüpsultan’da gözaltına alınan şüpheli Yaşar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e hakaret eden şüpheli tutuklandı
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mert Yaşar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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