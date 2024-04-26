Fenerbahçe ile Beşiktaş 359. randevuda

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tüm kulvarlar dahil olmak üzere toplamda 359. kez rakip olacak. İki takımın ezeli rekabetinde sarı-lacivertliler 134 kez galip gelirken, siyah-beyazlılar da 127 defa kazandı.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. İki ekip bu derbi mücadelesiyle toplamda 359. kez rakip olacak. Geride kalan 358 müsabakada sarı-lacivertliler 134 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar ise 127 kez kazandı. Ezeli rekabette 97 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe’nin 497 golüne, Beşiktaş 456 golle yanıt verdi.

Şampiyonluk yarışında kritik derbi

Ligde üst üste aldığı 7 galibiyetin ardından geçtiğimiz hafta Sivas’ta 2 puan bırakan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yara alırken, lider Galatasaray ile puan farkı 4’e yükseldi. Sarı-lacivertliler, 33 hafta sonunda 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 86 puanla ikinci sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 51 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor. Fenerbahçe derbiden zaferle ayrılıp zirve yarışını sürdürmek, Beşiktaş ise ligi ilk 4’te bitirme hedefine devam etmek istiyor.

Ligde 136. randevu

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde de 135 defa mücadele etti. Kanarya, bu süreçte 48 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Kartal da 42 defa 3 puanın sahibi oldu. 45 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe’de oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler; Dzeko, Tadic ve Szymanski’nin golleriyle 3-1 kazandı.

En farklı skorlar

Beşiktaş ile Fenerbahçe, birbirlerine karşı en farklı skorları 7’şer golle aldı. 23 Mart 1941’deki özel karşılaşmada siyah-beyazlılar, mücadeleyi 7-1 kazandı. Fenerbahçe ise en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958’de yine bir özel maçta 7-0’lık skorla elde etti. Süper Lig’deki en farklı skorlar ise 6 Ocak 1990’da 5-1’lik sonuçla Beşiktaş lehine gerçekleşirken; Fenerbahçe de 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012’de 3-0’lık sonuçlarla galip geldi.

Ezeli rekabette en gollü müsabaka 11 Ağustos 1974’te TSYD Kupası’nda yaşandı. Beşiktaş’ın 5-4 kazandığı mücadele en gollü maç olarak kayıtlara geçti. 19 Mayıs 1955’te oynanan Atatürk Kupası karşılaşması da 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

22 maçlık yenilmezlik serisi

Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 22 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük’ü 2 kez, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor’u da 1’er kez yendi. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor ve Sivasspor karşılaşmalarından da sahadan beraberlikle ayrıldı.

7 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe’de, Beşiktaş karşılaşması öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Konyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe, 8 maçta geriden geldi

Fenerbahçe, bu sezon ilk golü yediği 9 karşılaşmanın 8’inde puan almayı başardı. Sarı-lacivertliler, bu 8 mücadelenin 7’sinde sahadan galibiyetle ayrılırken, 1 maçta ise berabere kaldı. Kanarya’nın bu geri dönüşlerinin 6’sıı Kadıköy’de oynanırken, 2’si deplasmanda yaşandı. Öte yandan Fenerbahçe, evinde oynadığı son 7 maçta kalesini gole kapatamadı. Sahasında gol yemediği son lig maçı 18. haftada oynanan ve golsüz tamamlanan Galatasaray müsabakası oldu.

Beşiktaş, kazandığı maçlarda gol yemiyor

Bu sezon inişli-çıkışlı performans sergileyen Beşiktaş, son 10 lig maçında 4 galibiyet aldı. Ligde 33 hafta sonunda 15 galibiyeti bulunan siyah-beyazlılar, bu müsabakaların 12’sinde kalesini gole kapattı. Kara Kartal’ın son 6 galibiyetinde de bu durum yaşandı. Dış sahada 16 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 6 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı.

Derbide gözler kalecilerin üzerinde olacak

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Ev sahibi ekipte Hırvat kaleci Dominik Livakovic’in, konuk ekipte ise milli kaleci Mert Günok’un forma giymesi bekleniyor. Livakovic, bu sezon sarı-lacivertlilerin kalesini 29 maçta korurken, 26 gol yedi ve 11 maçta kalesini gole kapattı. 29 yaşındaki kaleci, ayrıca 6 kez de Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele etti. Mert Günok ise bu sezon 27 maçta siyah-beyazlı formayı sırtına geçirirken, kalesinde 30 gole engel olamadı. 35 yaşındaki kaleci 1 maçta da kırmızı kart gördü. Deneyimli iki kalecinin derbide sergileyeceği performans, takımları adına büyük önem taşıyacak.

Sarı-lacivertliler ligin en golcü takımı

Bu sezon hücumdaki etkili performansını istatistiklere de yansıtan sarı-lacivertliler, rakip filelere 87 gol gönderdi. Oynadığı 33 maçın 31’inde gol atmayı başaran Fenerbahçe, 2.64 gol ortalaması yakaladı. Kanarya ayrıca, üç karşılaşmayı 5’er, 6 maçını da 4’er golle kazanmayı başardı. Fenerbahçe, Konyaspor ile oynadığı müsabakadan da 7-1’lik skorla galip ayrıldı.

Edin Dzeko, kaydettiği 20 golle takımını sırtlarken aynı zamanda Süper Lig’in gol krallığı listesinde Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.

Volkan Bayarslan düdük çalacak

Kadıköy’de oynanacak derbide hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.