Akaryakıt üzerinde vergi kaçakçılığı şüphelileri adliyeye sevk edildi

Akaryakıt üzerinden yapılan vergi kaçakçılığı soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin bir kısmı emniyetten adliyeye sevk edildi.
Akaryakıt üzerinden büyük vergi kaçakçılığının ort çıkarıldığı soruşturmada yakalanan şüphelilerin bir kısmı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve MASAK ile İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesince gerçekleştirilen operasyonda, devletin 5 yılda 15 milyar lira vergi kaybına uğratıldığı tespit edilmişti.