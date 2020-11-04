Yangın saat 15.00 civarında Beyoğlu Tarlabaşı Çukur sokakta bulunan bir binada meydana geldi. Binanın 2’inci katında çıkan yangın kısa sürede büyürken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere teslim olan evde bulunan yabacı uyruklu 2 kişi vücutlarında kısmi yanıklar oluşarak yaralandı. Yaralı şahıslar ambulansla hastaneye kaldırılırken bir kişi ise alevler içerisinde kalmaktan son anda kurtuldu. Olası bir faciadan dönülen yangından evde olan bir şahıs can havliyle sokaktaki aydınlatma direğine tutunarak aşağıya indi. Şahsın aydınlatma direğine tutunarak aşağıya indiği o anlar cep telefonu kameralarına yansırken yangın çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
Alevler içinde kalan evden sokaktaki aydınlatma direği sayesinde kurtuldu
BEYOĞLU'NDA BİR BİNADA ÇIKAN YANGINDA ADETA FACİADAN DÖNÜLDÜ
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