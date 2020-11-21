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Apartman bahçesine kaçak ve sahte alkol operasyonu

Silivri’de bir apartmanın bahçe kısmındaki depoda ve otomobil de kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

Apartman bahçesine kaçak ve sahte alkol operasyonu

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimarsinan Mahallesinde bulunan bir apartmanın bahçe kısmındaki depoda ve bir otomobilde kaçak ve sahte alkol ürünlerinin bulunduğu ihbarını aldı. İhbar üzerin harekete geçen ekipler dün saat 13.00-17.00 sıralarında operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 41 adet farklı markalara ait sahte ve kaçak olduğu tespit edilen alkol ele geçirildi. Şüphelisi olduğu değerlendirilen Enis K., ve Eren K., isimli şahıslar yakalanarak muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan Enis K., ve Eren K., isimli şahıslar, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020, 14:29
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