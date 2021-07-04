Arabanın camından öz oğlunu sarkıtan baba tutuklandı

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İstanbul’da 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak hem çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın ifadesinde oğlunun yaramazlık yaptığını ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Arabanın camından öz oğlunu sarkıtan baba tutuklandı
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İstanbul’da 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak hem çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın ifadesinde oğlunun yaramazlık yaptığını ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak hem çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan baba M.Ö. gözaltına alındı. M.Ö.’nin ifadesinde çocuğun 3 yaşındaki öz oğlu olduğunu, gün içerisinde yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi suçundan adliyeye sevk edilen M.Ö. tutuklandı.
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