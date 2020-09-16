banner3088

Aracına bağladığı köpeği sürükleyen zanlı gözaltında

Silivri’de aracına bağladığı köpeği sürükleyen şahıs, gözaltına alındı.

Aracına bağladığı köpeği sürükleyen zanlı gözaltında

Silivri’de aracına bağladığı köpeği sürükleyen şahıs, gözaltına alındı.

Silivri’de aracına bağladığı köpeği sürükleyerek tepki toplayan S.T isimli şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan şahsa 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında idari para cezası kesildiği öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Beyoğlu’nda şok ölüm...Amerikalı şahıs, camdan...
Beyoğlu’nda şok ölüm...Amerikalı şahıs, camdan...
  1. ASAYİŞ

banner3196

banner3552

banner3211