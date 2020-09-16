Aracına bağladığı köpeği sürükleyen zanlı gözaltında

Silivri’de aracına bağladığı köpeği sürükleyerek tepki toplayan S.T isimli şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan şahsa 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında idari para cezası kesildiği öğrenildi.
Silivri’de aracına bağladığı köpeği sürükleyen şahıs, gözaltına alındı.
Silivri’de aracına bağladığı köpeği sürükleyerek tepki toplayan S.T isimli şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan şahsa 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında idari para cezası kesildiği öğrenildi.