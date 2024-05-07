Dereyi kirlettiği iddia edilen fabrikaya savcılıktan soruşturma

Sakarya’nın Ayazı ilçesinden geçmekte olan ve bölgedeki birçok mahallenin tarım için kullandığı dereye atıklarını bıraktığı iddia edilen gıda fabrikası hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Kızılcıkorman Mahallesi’nden geçen ve çevre mahallelerden geçerek Mudurnu Deresi ardından da Sakarya Nehri üzerinden Karadeniz’e dökülen derenin, bölgede bulunan GSF Gıda Sanayi Fabrikaları’nın atıklarından dolayı yıllardan beri kirli aktığı iddia edildi. Adeta siyaha bürünen derenin yıllardır bir çözüme kavuşturulmadığı için duruma tepki gösteren mahalle halkı, fabrikanın önüne kadar yürüyerek eylem gerçekleştirmişti. Hususa ilişkin olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen suç duyurusuna istinaden sorumlular hakkında ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’ suçundan soruşturma başlatıldı.