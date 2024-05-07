Muçi 4. golünü attı, Beşiktaş'ı finale taşıdı

Beşiktaş'a, MKE Ankaragücü ile oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında galibiyeti getiren golü atan ve takımını finale taşıyan Ernest Muçi, siyah-beyazlılarda 4. golünü kaydetti.

Muçi 4. golünü attı, Beşiktaş'ı finale taşıdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş’a, MKE Ankaragücü ile oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında galibiyeti getiren golü atan ve takımını finale taşıyan Ernest Muçi, siyah-beyazlılarda 4. golünü kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kartal’a galibiyeti getiren gol 70. dakikada Muçi’den geldi. Arnavut futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 4. kez gol sevinci yaşadı.

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Süper Lig’de 11 müsabakada 3 kez rakip fileleri havalandıran 23 yaşındaki futbolcu, kupada ise ilk golünü attı.