Arnavutköy’de Afgan işçilere silahlı saldırıda 1 gözaltı

Arnavutköy’de Afgan uyruklu işçilerin kaldığı konteynere gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişinin yaralanmasına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.
Silahla vurulan Afgan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri olaya karışan zanlılardan birini kısa sürede yakaladı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalan şüpheli polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan polis ekiplerinin olaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.