Arnavutköy’de bir kişi husumetlisine kurşun yağdırdı

Arnavutköy’de bir kişi, husumetli olduğu öğrenilen şahsı iki ayağından tabancayla vurarak kayıplara karıştı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Arnavutköy’de bir kişi, husumetli olduğu öğrenilen şahsı iki ayağından tabancayla vurarak kayıplara karıştı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Arnavutköy’de bir kişi, husumetli olduğu öğrenilen şahsı iki ayağından tabancayla vurarak kayıplara karıştı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.