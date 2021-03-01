Arnavutköy’de deri fabrikasında yağ kazanı patladı: 3 yaralı

-Arnavutköy Hadımköy’de bir deri fabrikasında yağ kazanında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.Olay, Hadımköy Ürgüplü Caddesi üzerinde bulunan bir deri fabrikasında sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; fabrikada işçilerin çalışma yaptığı sırada yağ kazanının birisinde patlama meydana geldi. Patlamada kazana yakın olan 3 işçi yaralandı. Yaralılar için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ise patlamanın yaşandığı alanda önlem alarak işçilerin dışarı tahliyesini sağladı. Alınan önlemlerin ardından fabrikada normale dönülürken 3 işçi tedavilerinin yapılması için hastanelere kaldırıldı. Patlamanın nedenine ilişkin çalışmalar ise devam ediyor.