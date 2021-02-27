Arnavutköy’de kamyonun altında kalan işçi feci şekilde can verdi

Arnavutköy’de bir işçi hafriyat döküm sahasında geri geri gelen kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi.

Olay, bu sabah saatlerinde Arnavutköy’e bağlı Bolluca’da bulunan bir hafriyat döküm sahasında meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, döküm sahasında kamyon şoförlerine geri geri gelirken yön veren 53 yaşındaki Sinan Çakır, geri gelen hafriyat kamyonunun altında kaldı.

Olayın ardından işçiler, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, işçi Çakır’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sinan Çakır’ın cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.