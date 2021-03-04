Arnavutköy’de S.K. isimli kişi boşanma aşamasındaki eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı, polisin ikna çabaları sonrası şahıs, eşi ve çocuklarını serbest bıraktı. Evden silah sesi geldiği belirtilirken, polisin S.K.’yı ikna çabaları sürüyor. Olay yerine özel hare

Arnavutköy’de S.K. isimli kişi boşanma aşamasındaki eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı, polisin ikna çabaları sonrası şahıs, eşi ve çocuklarını serbest bıraktı. Evden silah sesi geldiği belirtilirken, polisin S.K.’yı ikna çabaları sürüyor. Olay yerine özel harekat ekipleri de istendi.