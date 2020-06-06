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At arabalı 4 kadın hırsız önce kameraya ardından polise yakalandı

AVCILAR'DA AT ARABALI 4 KADIN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ İNŞAAT KALIPLARINI ÇALIP KAÇARKEN POLİSE YAKALANDI. 4 KADIN HIRSIZIN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDERKEN YAŞANAN HIRSIZLIK ANLARI BİR CEP TELEFONU KAMERASI İLE AN BE AN KAYDEDİLDİ.

At arabalı 4 kadın hırsız önce kameraya ardından polise yakalandı

Avcılar’da at arabalı 4 kadın hırsızlık şüphelileri inşaat kalıplarını çalıp kaçarken polise yakalandı. 4 kadın hırsızın emniyetteki işlemleri devam ederken yaşanan hırsızlık anları bir cep telefonu kamerası ile an be an kaydedildi.

Olay, Merkez Mahallesi’nde sabaha karşı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, at arabasıyla cadde üzerindeki araziye gelen 4 kadın hırsızlık şüphelisi M.K., S.B., B.Y.,ve Ö.Y. boş alanda gözlerine kestirdikleri inşaat kalıbı malzemelerini at arabasına yüklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri çevrede geniş bir çalışma başlattı. Denizköşkler Caddesi üzerinde polisin durdurduğu 4 kadın hırsızlık şüphelileri çaldıkları malzemelerle birlikte kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hırsızlık anları cep telefonu kamerasında

Yaşanan hırsızlık anları ise cep telefonu kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde, hırsızlık şüphelisi kadınların araziden aldıkları kalıpları birer birer at arabasına taşımaları yer alıyor.

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