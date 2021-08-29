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Ataşehir’de uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı

Ataşehir’de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıs, polis ekiplerince yapılan baskında kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundu.

Ataşehir’de uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı
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Ataşehir’de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıs, polis ekiplerince yapılan baskında kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundu.

Ataşehir’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonrası E.Ç. isimli şahsın uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. İkamet adresi belirlenen şüphelinin evine polis ekiplerince baskın düzenlendi. O esnada evde bulunan E.Ç. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 16 adet tüfek fişeği, 5 adet fişek, çok sayıda uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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